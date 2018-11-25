В Киеве женщина выбросилась из окна девятого этажа

От полученных травм женщина скончалась на месте.

В субботу, 24 ноября, из окна девятого этажа жилого дома по адресу улица Олейника, 8 выбросилась 57-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Трагический случай произошел около 11:30. Об этом сообщает "Информатор".

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По словам соседей погибшей, 57-летняя женщина проживала в квартире 74 со своим мужем. Семейная пара была необщительной. Супруги сторонились соседей. Местные жители затрудняются сказать, что сподвигло пожилую женщину на такой поступок.

Муж погибшей отказался давать какие-либо комментарии по поводу утраты. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в Киеве таксист зажал руку полицейского стеклом и протащил его за собой.