В Киеве женщина выбросилась из окна девятого этажа
В субботу, 24 ноября, из окна девятого этажа жилого дома по адресу улица Олейника, 8 выбросилась 57-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
Трагический случай произошел около 11:30. Об этом сообщает "Информатор".
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По словам соседей погибшей, 57-летняя женщина проживала в квартире 74 со своим мужем. Семейная пара была необщительной. Супруги сторонились соседей. Местные жители затрудняются сказать, что сподвигло пожилую женщину на такой поступок.
Муж погибшей отказался давать какие-либо комментарии по поводу утраты. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
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