В Киеве таксист зажал руку полицейского стеклом и протащил его за собой
Ночью в Киеве на улице Большая Васильковская патрульная полиция задержала таксиста Uber, который сначала отказался предоставить им документы, а после зажал окном руку полицейского и пытался скрыться.
Как сообщает "Информатор", по словам патрульных, такси стояло на улице Большой Васильковской на месте для инвалидов. Полицейские подошли к таксисту и попросили предоставить им водительское и страховку на транспортное средство. Ее мужчина тщетно искал около 20 минут, а остальные документы не передавал в руки.
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Далее рука полицейского оказалась зажата стеклом, после чего патрульный забрызгал водителя перцовым баллончиком, а тот начал движение. Полицейский бежал за автомобилем около 10 метров.
Водитель же заявляет, что полицейские начали вламываться к нему в машину, а уезжать он начал якобы в состоянии аффекта.
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