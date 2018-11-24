В Киеве машина насмерть сбила вора, который убегал после кражи (фото)
10:53, 24 ноября 2018Происшествия
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Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.
В Киеве автомобиль сбил грабителя, который перебегал дорогу / фото espreso.tv
В Киеве под колесами Hyundai погиб пешеход-нарушитель, который убегал с украденными вещами.
По словам свидетеля - погибший украл у него личные вещи в торговом центре, мужчина это заметил и начал преследовать вора. Во время преследования злоумышленник выбежал на проезжую часть, где попал под колеса Hyundai, сообщают "Вартові еспресо".
фото espreso.tv
Врачи "скорой" пытались реанимировать пострадавшего, но безрезультатно, мужчина скончался на месте происшествия.
фото espreso.tv
Как сообщал УНИАН, в октябре в центре Киева полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander сбил грабителя.
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