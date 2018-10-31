Сделал сальто в воздухе: в Киеве полицейское авто сбило вора (фото, видео)

В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

В ночь на 31 октября в центре Киева полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander сбил мужчину.

Событие произошло на бульваре Шевченко. Мужчина перепрыгнул через забор и попал под колеса авто, сообщает "Информатор". От удара его отбросило за забор, в воздухе парень сделал несколько оборотов.

В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. В ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал им, что потерпевший и еще двое неизвестных ограбили его.

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При просмотре записей камер видеонаблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.

На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия и личность пострадавшего парня устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Одесской области полицейский насмерть сбил пенсионера.