Возле столичного метро нашли труп мужчины (фото)

Возможная причина смерти - сердечный приступ.

В четверг, 22 ноября, в Киеве возле одного из входов на станцию метро "Нивки" обнаружили труп мужчины. Первыми тело заметили проходящие мимо люди.

Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб около 23:30, сообщает "Информатор".

Предполагается, что мужчина скончался внезапно, так как данный участок достаточно оживленный даже в позднее время и заметили его, по всей видимости, сразу. Метро еще работало, рядом расположены вагончики с фастфудом. По словам работников мафов, ничего подозрительного они не видели и не слышали. А об инциденте узнали, когда на месте уже работали полиция и "скорая". Людей, которые вызвали службы, на месте не оказалось.

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По прибытию, медики констатировали факт смерти. Документов у погибшего при себе не было, поэтому установить личность пока не удалось. На вид ему 35-45 лет, одет был прилично, при себе имел наличные. Предположительно, не бездомный.

Сотрудники полиции утверждают, что причиной смерти точно является не мороз на улице, ведь когда они прибыли на происшествие, тело еще было теплым, посинели только губы. Скорее всего, мужчине внезапно стало плохо. Медики предполагают, что это мог быть сердечный приступ. Но реальная причина неизвестна.

На месте работали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Личность умершего установит следствие. Причины смерти станут известны при вскрытии.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, в Днепровском районе Киева на детской площадке обнаружили труп.