В Харькове забросали дом соратника Ширяева "коктейлями Молотова" (видео)

По мнению Пушкарева, к нападению причастны его бывшие побратимы.

В Харькове сегодня ночью трое человек "коктейлями Молотова" забросали дом Игоря Пушкарева, который является соратником бывшего командира "Восточного корпуса" Олега Ширяева.

Об этом Пушкарев написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Харькове произошла перестрелка с участием бойцов батальона "Донбасс" и активистами "Схидного корпуса" – СМИ

Также он выложил запись, на которой видны три человека, которые бросают через забор "коктейли Молотова". Судя по таймкоду, инцидент произошел около 02:20.

«Дом, который мы с женой строили собственными руками. Больше 10 лет. Для нас. Для наших детей. Для моей внучки. Сегодня его подожгли. Подожгли те, кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами», - написал он.

Напомним, ранее соратники Олега Ширяева заявляли о применении к ним силы и угрозах со стороны бывших побратимов-националистов. Соответствующее обращение выложил на своей странице в Facebook 25 сентября Денис Андрус.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Харькове произошла массовая драка на территории спорткомплекса "Локомотив". Там подрались Олег Ширяев и представители "Национального корпуса".

13 сентября 2018 года Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.