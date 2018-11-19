В Харькове избили экс-командира "Восточного корпуса" Олега Ширяева (фото)

Пострадавшего отвезли в "неотложку" с ушибами. Полиция расследует драку и выясняет, кто к ней причастен.

В Харькове произошла массовая драка на территории спорткомплекса "Локомотив". Вчера, 18 ноября, вечером там подрались Олег Ширяев и представители "Национального корпуса".

Об этом сообщает местный портал "Vgorode. Харьков".

Олег Ширяев является экс-главой организации "Восточный корпус". Сейчас его обвиняют в рейдерском захвате элеватора в Занках, где произошла массовая драка со стрельбой. Суд отправил Ширяева под арест, но затем его выпустили под залог в 1 миллион гривень.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, вчера 32-летний мужчина сообщил, что его избили. Пострадавшего отвезли в "неотложку" с ушибами. Полиция расследует драку и выясняет, кто к ней причастен. Дело квалифицировали как "хулиганство" ( ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Читайте такжеМИД прокомментировало нападение на канадского журналиста на акции ЛГБТ в Киеве

Олег Ширяев на личной странице в Facebook перечислил имена нападавших. По словам мужчины, его избили представители "Нацкорпуса", когда он пришел смотреть чемпионат по боксу в спорткомплексе.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2018 года Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.