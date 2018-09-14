Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: экс-командиру "Восточного корпуса" Ширяеву объявили подозрение

Экс-командира полицейской роты «Восточный корпус» Олега Ширяева подозревают в хулиганстве с использованием оружия.

В Харькове следователи по делу о рейдерском захвате элеватора объявили подозрение экс-командиру полицейской роты «Восточный корпус» Олегу Ширяеву.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По сведениям полиции, сегодня, 13 сентября, Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с использованием оружия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области во время драки между местными жителями и группой лиц, которые пытались захватить элеватор, пострадали несколько человек, в том числе полицейский.

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Правоохранители начали расследование сразу по нескольким статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

12 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что экс-командир полицейской роты «Восточный корпус» Олег Ширяев может быть причастен к организации захвата элеватора.

В тот же день Ширяев был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

13 сентября в Харькове суд будет избирать меру пресечения для 22 задержанных по делу злоумышленников.

Олег Ширяев - бывший командир роты милиции "Восточный корпус", которую сформировали в 2014 году и распустили в 2018 году. Он руководил ротой в 2014-2015 гг.

По словам директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, Ширяев еще с 2015 года не работает в правоохранительных органах.