Буксир, который потерпел бедствие в море неподалеку от Очакова, выбросило на одесский пляж (видео)

Экипаж судна отправили к порту, однако моряки исчезли.

Буксир "Параллель", который потерпел бедствие в море неподалеку от Очакова, выбросило на одесский пляж "Дельфин".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Его сильно побило волнами - сломанные конструкции и разбитые стекла в иллюминаторе, а главное вода залила моторный отсек и есть угроза, что в море попадет топливо. Как только плавсредство выбросило на берег, экологи сразу огородили его специальными бонами, чтобы не допустить разлива.

Эвакуировать буксир с пляжа будут тогда, когда будет спокойное море, потому что сейчас бушует шторм.

Тем временем судьба экипажа до сих пор не известна. После того, как их с полузатопленного буксира сняли морские пограничники и отправили к порту Очаков, моряки просто исчезли. Судно сейчас охраняют пограничники - возле пляжа их застава.