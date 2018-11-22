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Буксир, который потерпел бедствие в море неподалеку от Очакова, выбросило на одесский пляж (видео)

11:19, 22 ноября 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Его сильно побило волнами - сломанные конструкции и разбитые стекла в иллюминаторе, а главное вода залила моторный отсек и есть угроза, что в море попадет топливо. Как только плавсредство выбросило на берег, экологи сразу огородили его специальными бонами, чтобы не допустить разлива.

Эвакуировать буксир с пляжа будут тогда, когда будет спокойное море, потому что сейчас бушует шторм.

Тем временем судьба экипажа до сих пор не известна. После того, как их с полузатопленного буксира сняли морские пограничники и отправили к порту Очаков, моряки просто исчезли. Судно сейчас охраняют пограничники - возле пляжа их застава.

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Теги: #Одесса