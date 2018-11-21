В Кировоградской области полицейские похитили и избили школьника, которого перепутали с преступником (видео)

Родители пострадавшего мальчика говорят, что прощать полицию не будут и собираются в суд. На время внутренней полицейской проверки правоохранителей, которые били парня, от службы не отстранили.

В Кировоградской области полицейские похитили и избили школьника, которого перепутали с преступником.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Соседи позвонили родителям и рассказали, что их 16-летнего сына бросили в авто мужчины в штатском и увезли в неизвестном направлении.

Крики мальчика услышали жители близлежащих домов и позвонили родным. Они сразу прибежали на место похищения. А еще через полчаса туда же привезли их сына.

«Муж сразу же подбежал к этим людям. Они начали извиняться. «Мы не того человека схватили. Мы искали угонщика автомобиля и так получилось, что ваш ребенок попался...», - рассказывает мама потерпевшего.

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Уже дома мама заметила, что сын весь в синяках и ссадинах и написала заявление в полицию.

На время внутренней полицейской проверки правоохранителей, которые били парня, от службы не отстранили. Но расследовать, не превысили ли они свои полномочия уже начала и прокуратура.

Ранее в Запорожье задержали банду вымогателей, которую организовал полицейский.