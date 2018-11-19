Террористы ИГИЛ торговали оружием и боеприпасами на Киевщине

Они использовали поддельные документы и нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другого азиатского государства за связи с "ИГИЛ".

Сотрудники Службы Безопасности Украины закрыли канал сбыта оружия в Киевской области организован сторонниками международной террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщили на сайте СБУ 19 ноября.

В пресс-службе службы безопасности рассказали, что оружием торговали граждане стран Центральной Азии. Они использовали поддельные документы и нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другого азиатского государства за связи с "ИДИЛ".

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"Сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. Одного из участников группировки правоохранители задержали", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, задержанный мужчина находится в розыске на родине за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансирование преступлений террористического характера.

Правоохранители также изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.