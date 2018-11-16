"Кто не без греха?": в столице активисты остановили священника, который объезжал пробку по пешеходной дорожке (видео)

Он едва не сбил людей на тротуаре, вышел из авто и начал угрожать.

В столице произошел конфликт со священником, когда тот пытался объехать затор по пешеходной дорожке.

Впоследствии выяснилось - год назад батюшка уже сбивал пешехода, но следователи его не нашли, говорится в сюжете ТСН.

Видео со взбесившимся автомобилем, который мчится по тротуару сняли столичные активисты движения "Останови лося". Они проводили эксперимент - заставляли водителей, которые объезжают пробку по пешеходной дорожке, разворачиваться.

"Мы уже писали прощание и видим что он летит", - говорит активист Сергей Болотников.

Ребята пытались остановить авто, но оно на скорости обошло их, и только после удара ногой по нему остановилось.

"Он вышел, я сорвался, начал агрессивно на него наезжать, он начал лезть в драку", - добавляет автор видео.

Нарушителем оказался священник Богдан Кунтий. Видео с батюшкой и еще несколькими нарушителями выложили в сеть - там сразу началась волна возмущений. Киевлянин Олег пересмотрел кадры и удивился.

"Я увидел историю, которая была со мной год назад с той с машиной", - говорит Олег.

Мужчина узнал в нарушителю своего обидчика. Рассказывает: год назад, когда шел по пешеходному переходу , его на полной скорости сбил автомобиль. Водитель остановился.

"Он вышел, с матами набросился на меня и нанес удар в лицо. Это он был. После этого я упал, разбил колени и потерял сознание", - вспоминает киевлянин.

Мужчина показывает фотографию, которую успел сделать до потери сознания - машина та же самая.

"Следователь, который принимал у меня заявление рассказывал, как мне тяжело будет его найти", - отмечает мужчина.

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Журналисты поехали искать отца на Киевщину, в село Большая Александровка. При въезде возле церкви увидели уже знакомый автомобиль. Полчаса к журналистам никто из-за ворот церкви не вышел, а на звонки священник не отвечал. К церкви подъехали полицейские, которые говорят – приехали на вызов в отношении съемочной группы возле храма.

Увидев правоохранителей, батюшка вышел. Утверждает, что в тот день активисты его спровоцировали, но признает: повел себя грубо.

"Зачем бросаться под машину, кпинать ее, я остановился только для того, чтобы спросить: что ты делаешь? Ну кто не без греха", - сетует священник.

Говорит - умышленно нарушал, объезжал пробку по пешеходной дорожке, потому что спешил.

"Я не знаю, вы покажете это или не покажете, но есть один аргумент. Проблема была в таблетках. У меня ребенок тяжелобольной. Мне надо было срочно эти таблетки взять", - утверждает батюшка.

И добавляет - с тех пор, как видео появилось в Сети, ему начали угрожать. Подтверждает это смс-сообщениями. О прошлогоднем наезде на пешехода и избиении его не помнит.

На этот раз активисты в полицию не обращались, а вот Олег, которого поп сбил на переходе в прошлом году, вновь готовится пойти к следователям.