Смертельное ДТП с украинскими спортсменами: появились данные о состоянии выжившего чемпиона

Жох еще в реанимационном автомобиле пришел в себя.

В результате ДТП под Ривне, в котором погиб украинский спортсмен, чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь, серьезные травмы получил еще один спортсмен - Олег Жох.

На странице "Армрестлинг" в запрещенной соцсети ВКонтакте отмечается, что спортсмен находится в коме.

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"Переломана левая рука в двух местах. Подтвердилась гематома на голове и сильный ушибы легких. Еще в реанимационном автомобиле пришел в себя, но это, скорее всего, от шока. Врачи говорят, есть шанс выжить Олегу", - говорится в сообщении.

Олег Жох - действующий чемпион мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 кг, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в ДТП погиб спортсмен из Тернопольщины, чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.