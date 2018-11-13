В Бахмуте во время ограбления застрелили охранника ювелирного магазина

По предварительным данным, в помещение торгового заведения вошел неизвестный мужчина, вероятно в камуфляжной одежде, совершил один выстрел из огнестрельного оружия в область головы охранника, после чего похитил с витрины несколько ювелирных изделий из золота и с места совершения преступления скрылся.

Сегодня, 13 ноября, в г. Бахмуте Донецкой области в центре города совершено вооруженное нападение на ювелирный магазин «Диамант».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в результате ограбления погиб охранник.

"Примерно в 16:40, в дежурную часть Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области от диспетчера Управления полиции охраны в г. Бахмуте поступило сообщение о том, что в центре города совершено вооруженное нападение на ювелирный магазин «Диамант». По предварительным данным, в помещение указанного торгового заведения, где в то время находились двое продавцов, управляющий и работник частной охранной фирмы, вошел неизвестный мужчина, вероятно в камуфляжной одежде, совершил один выстрел из огнестрельного оружия в область головы охранника, после чего похитил с витрины несколько ювелирных изделий из золота и с места совершения преступления скрылся", - говорится в сообщении.

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Согласно информации, 38-летний охранник от полученного огнестрельного ранения погиб на месте.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) УК.

"В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств указанного резонансного происшествия, установления личности преступника, его розыск и привлечение к уголовной ответственности", - сообщили правоохранители.