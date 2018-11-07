Во Львове грабитель прятался от полицейских на дереве

Группа лиц с угрозами отобрала у мужчины иностранную валюту.

Во Львове на железнодорожном вокзале трое неизвестных отобрали у гражданина 100 долларов и 200 злотых, угрожая пистолетом.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

"Инспекторы немедленно бросились на поиски злоумышленников и уже через несколько минут на улице Городоцкой обнаружили подозрительных мужчин. Последние, увидев служебный автомобиль, бросились врассыпную, и патрульные оперативно их догнали. Один из беглецов даже успел залезть на дерево, прячась между ветками и на просьбу полицейских быстро спустился вниз", - говорится в сообщении.

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У одного из них обнаружили денежные средства в иностранной валюте, которые могли принадлежать заявителю. Впоследствии пострадавший самостоятельно указал, что именно задержанные лица отобрали у него деньги.

Предполагаемых нападавших задержали, на место прибыла следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия.