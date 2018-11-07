Горевший под Одессой цех, два месяца назад хотели закрыть из-за нарушений

В сентябре Государственная экоинспекция проверяла это предприятие. Были установлены серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд о прекращении деятельности именно того цеха.

Государственная экологическая инспекция ранее фиксировала серьезные нарушения законодательства на маслоперерабатывающем заводе под Одессой, где 6 ноября произошел пожар.

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Об этом во время заседания Кабмина сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. "В сентябре Государственная экологическая инспекция проверяла это предприятие. Были установлены и зафиксированы актом серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд о прекращении деятельности именно того цеха, с которого вчера начался пожар", – рассказал министр.

По его словам, на заводе зафиксировали нарушения действующего законодательства, в том числе, отсутствие ряда разрешительных документов. "Та система, которая у нас работает из-за остановки в судах, очевидно, не сработала, и вчера мы получили аварию, которая могла закончиться гораздо трагичнее", - добавил Семерак.

Он отметил, что экоинспекция прибыла на предприятие "Дельта Вилмар" в два часа ночи и сделала замеры загрязнения воды, воздуха и почвы. По оперативной информации, загрязнения воды нет, но некоторые показатели относительно воздуха превышают в два с половиной раза предельно допустимые нормы. Результатов проверки грунта пока нет.

Кроме этого, министр инфраструктуры Владимир Омелян обратил внимание на необходимость дополнительной проверки пожарной безопасности инфраструктурных объектов.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 6 ноября на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области произошел масштабный пожар. Огонь мог перекинуться на семитонну цистерну с аммиаком, в 22.30 стало известно, что спасателям удалось ее убрать. По состоянию на 7 утра сегодняшнего дня пожар был ликвидирован на общей площади 1500 кв м.