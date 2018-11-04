В Луганской области на территории заброшенного детского лагеря нашли тайники с оружием

В комнате и подвальном помещении хранились различные виды оружия и боеприпасов.

В селе Щедрищево вблизи Северодонецка Луганской области правоохранители обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции области. "В ходе осмотра территории и помещений заброшенного детского лагеря полицейские обнаружили комнату и подвальное помещение, полные ящиков с разнообразными видами оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Специалисты-взрывотехники изъяли четыре гранатомета РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, 130 гранатометных выстрелов ПГ-7, 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7, 246 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 взрывателей, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 80 патронов калибра 14,5 мм с подрывателями МДС, 31 запалы, пять дымовых мин ДМ-11. Также изъяли 701 выстрел ВОГ, две сигнальные мины, тротиловую шашку, пять выстрелов к РПГ, четыре реактивных двигателя, две боевые части ПГ 22, два снаряда 30 мм и около 54 тысячи патронов различного калибра.

Ранее в Запорожской области разоблачили наркоплантацию и арсенал оружия.