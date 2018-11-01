В Киеве "заминировали" два вокзала, проходит эвакуация
В Киеве из-за сообщения о заминировании на железнодорожном вокзале эвакуировали около 2000 пассажиров и 200 персонала, а также перекрыли подземные переходы.
Об этом сообщает "Эспрессо". Как отмечается, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.
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"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию. Метро открыто. Посадка пассажиров продолжается", - говорится в сообщении.
Представитель полиции Киева Оксана Блищик в комментарии ТСН.uа сообщила, что помимо железнодорожного вокзала полиция сейчас проводит проверку по сообщению о заминировании столичного автовокзала.
"Поступило сообщение о заминировании и автовокзала, и железнодорожного. Идет проверка", - рассказала она.
Ранее во Львове из-за угрозы взрыва с вокзала эвакуировали около 800 человек.