В Киеве "заминировали" два вокзала, проходит эвакуация

Эвакуировали около 2000 пассажиров и 200 персонала Южного вокзала, а также перекрыли подземные переходы.

В Киеве из-за сообщения о заминировании на железнодорожном вокзале эвакуировали около 2000 пассажиров и 200 персонала, а также перекрыли подземные переходы.

Об этом сообщает "Эспрессо". Как отмечается, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.

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"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию. Метро открыто. Посадка пассажиров продолжается", - говорится в сообщении.

Представитель полиции Киева Оксана Блищик в комментарии ТСН.uа сообщила, что помимо железнодорожного вокзала полиция сейчас проводит проверку по сообщению о заминировании столичного автовокзала.

"Поступило сообщение о заминировании и автовокзала, и железнодорожного. Идет проверка", - рассказала она.

Ранее во Львове из-за угрозы взрыва с вокзала эвакуировали около 800 человек.