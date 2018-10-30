Ударивший в прямом эфире пропагандиста НТВ "десантник" отреагировал на его самоубийство

Причиной самоубийства Никиты Развозжаева могли быть проблемы в личной жизни.

Александр Орлов, "десантник", ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в прямом эфире в День ВДВ, отреагировал на самоубийство журналиста.

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"Я все знаю, мне очень жалко, хороший был парень! Приношу соболезнование родным и близким... Комментарии не даю!", – написал он на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

Как сообщал УНИАН, российский пропагандист Никита Развозжаев покончил с собой утром 29 октября. Он выбросился из окна съемной квартиры на улице Кадомцева в Москве. СМИ предполагают, что причиной самоубийства стали проблемы в личной жизни корреспондента НТВ. Также он оставил прощальную записку на своей странице "Вконтакте".