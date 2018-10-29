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Избитый в прямом эфире в День ВДВ российский пропагандист покончил с собой - оставил прощальную записку (фото, видео)

11:19, 29 октября 2018
Происшествия
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Корреспондента НТВ ударили в прямом эфире / Скриншот

В Москве покончил с собой журналист НТВ Никита Развозжаев, которого многие помнят из-за конфликта с десантником в эфире ко дню ВДВ в РФ в прошлом году.

Он оставил прощальную записку на своей странице "Вконтакте", сообщает Телеграмм-канал "Говорит Москва". 

Информацию о смерти журналиста подтвердил его бывший начальник на ГТРК "Саратов". Телеканал НТВ пока никак не прокомментировал случившееся.

Напомним, в 2017 году в Парке Горького в Москве, где 2 августа традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Это произошло в прямом эфире.

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Теги: #смерть#самоубийство#Москва#ВДВ#Россия