Появились подробности смерти российского пропагандиста НТВ
12:13, 29 октября 2018Происшествия
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Корреспондент НТВ Никита Развозжаев выбросился из окна съемной квартиры.
Развозжаев покончил с собой / vk.com
В Москве покончил с собой журналист НТВ Никита Развозжаев. Его многие помнят из-за конфликта с десантником в прямом эфире ко дню ВДВ в РФ.
Как сообщает Телеграмм-канал Mash, Развозжаев после падения с 11-го этажа был ещё жив.
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"Парень умер в машине скорой по пути в больницу", - говорится в сообщении.
Российский пропагандист выбросился из окна съемной квартиры на улице Кадомцева в Москве.
Как сообщали СМИ, покончивший с собой журналист НТВ Никита Развозжаев оставил прощальную записку на своей странице "Вконтакте".
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