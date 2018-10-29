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Появились подробности смерти российского пропагандиста НТВ

12:13, 29 октября 2018
Происшествия
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Развозжаев покончил с собой / vk.com

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, Развозжаев после падения с 11-го этажа был ещё жив.

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"Парень умер в машине скорой по пути в больницу", - говорится в сообщении.

Российский пропагандист выбросился из окна съемной квартиры на улице Кадомцева в Москве.

Как сообщали СМИ, покончивший с собой журналист НТВ Никита Развозжаев оставил прощальную записку на своей странице "Вконтакте".

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Теги: #смерть#Россия#самоубийство#пропагандист