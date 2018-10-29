В "Борисполе" задержали британца, которого разыскивал Интерпол за мошенничество

В розыск задержанного подали по подозрению в финансовом мошенничестве правоохранители ОАЭ.

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Великобритании, которого разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"В столичном аэропорту во время оформления пассажиров, прибывших из Амстердама, в отношении гражданина Великобритании произошло срабатывание базы данных Интерпола. Пограничники установили, что иностранца разыскивали на территории Объединенных Арабских Эмиратов за совершение мошенничества в финансовой сфере", - говорится в сообщении.

Информацию о задержанном передали Укрбюро Интерпола в г. Киеве.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области 31 августа задержали 61-летнего гражданина Узбекистана, разыскиваемого Интерполом 24 года.