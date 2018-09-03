На Днепропетровщине задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого Интерполом 24 года

61-летнего иностранца разыскивали на международном уровне за совершение умышленного убийства.

В Днепропетровской области 31 августа задержан 61-летний гражданин Узбекистана, которого Интерпол разыскивал 24 года.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Согласно информации отдела международного полицейского сотрудничества, гражданин Республики Узбекистан в течение 24 лет разыскивался на международном уровне за совершение умышленного убийства на территории этой страны», - говорится в сообщении.

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Мужчину обнаружили сотрудники уголовного розыска в ходе проведения профилактических мероприятий в г. Подгородное. Суд избрал для иностранца меру пресечения в виде ареста на 40 суток. После этого его экстрадируют в Узбекистан.

Ранее в Одесской области пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол.