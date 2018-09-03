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На Днепропетровщине задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого Интерполом 24 года

14:01, 03 сентября 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Согласно информации отдела международного полицейского сотрудничества, гражданин Республики Узбекистан в течение 24 лет разыскивался на международном уровне за совершение умышленного убийства на территории этой страны», - говорится в сообщении.

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Мужчину обнаружили сотрудники уголовного розыска в ходе проведения профилактических мероприятий в г. Подгородное. Суд избрал для иностранца меру пресечения в виде ареста на 40 суток. После этого его экстрадируют в Узбекистан.

Ранее в Одесской области пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол.

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Теги: #Днепр#Интерпол