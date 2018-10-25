На Николаевщине трех полицейских подозревают в пытках местного жителя

Пострадавшего избили битами и клюшкой для гольфа, а затем доставили в райотдел полиции и всю ночь пытали в служебных кабинетах.

В Николаевской области сообщено о подозрении троим полицейским, которые пытали местного жителя, заставляя его признать вину в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в области, 24 октября сообщено о подозрении двоим оперуполномоченным Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области и полицейскому патрульной полиции в Николаевской области, которые пытали жителя с. Полигон Жовтневого района.

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Установлено, что злоумышленники, по предварительному сговору, без разрешения суда и собственника жилья, вооружившись заранее подготовленными деревянными битами и металлической клюшкой для гольфа, ворвались в квартиру потерпевшего, и, нанеся ему многочисленные телесные повреждения, противоправно с применением принуждения доставили в Ингульский отдел полиции, где пытали всю ночь в своих служебных кабинетах, заставляя его признать вину в совершении кражи.

Отмечается, что на основании собранных по уголовному производству неопровержимых доказательств, полицейским сообщено о подозрении в ряде уголовных преступлений - нарушение неприкосновенности жилища, совершенного по предварительному сговору должностными лицами с применением насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины), осуществление заведомо незаконного привода, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 УК Украины), пытки по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины), совершение служебного подлога, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о применении к полицейским меры пресечения.

Напомним, В Черниговской области арестовали преступников, которые с помощью пыток вымогали деньги и ограбили семью священника.