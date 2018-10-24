"Рваные раны и ушибы": стало известно, какие травмы получили украинцы на "взбесившемся" эскалаторе в Риме

Граждане Украины, которые пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро, приехали из Украины поддержать российскую команду.

Граждане Украины, которые пострадали во время аварии эскалатора в Риме, уже возвращаются домой.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Сейчас все пострадавшие граждане Украины выписаны из больницы. У них рваные раны и ушибы. Один гражданин уже покинул территорию Италии рейсом Рим – Варшава", - сказал он.

Остальные трое украинцев уже приобрели билеты на рейс Рим – Киев.

"Сейчас они ожидают вылета в аэропорту", - сказал Погорельцев, добавив, что они улетают в те же даты и время, в которые и планировали с самого начала.

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Он не смог уточнить, являются ли эти граждане Украины жителями Украины или они жители России.

"Пока не было необходимости это выяснять. Они граждане Украины, мы защищаем их права. Известно только, что они являются членами украинского фан-клуба ЦСКА", - подытожил Погорельцев.

Также сообщается, что граждане Украины, которые пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро, приехали из Украины поддержать российскую команду.

Об этом "Европейской правде" стало известно от посла Украины в Италии Евгения Перелыгина и из собственных источников.

"Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", - подчеркнул дипломат, отметив, что потерпевшими оказались фаны, которые прилетели из Украины специально поддержать команду.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября в римском метро обрушился эскалатор: пострадали десятки российских футбольных фанатов.