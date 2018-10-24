"У него вена перебита!": появилось видео из римского метро сразу после аварии с эскалатором (18+)
В результате аварии на эскалаторе в римском метро перед футбольным матчем Рома (Италия) - ЦСКА (Россия) 23 октября пострадали десятки болельщиков, среди них - четверо граждан Украины.
Telegram-канал Mash опубликовал видео происходящего в метро сразу после ЧП с эскалатором.
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Как сообщила La Repubblica, авария произошла на эскалаторе на станции метро «Република», на котором ехали болельщики московского ЦСКА.
По данным итальянских властей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с «полуампутированной стопой».
По неподтвержденным данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, которые прыгали на эскалаторе.
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Как сообщал УНИАН, 23 октября в римском метро обрушился эскалатор: пострадали десятки российских футбольных фанатов.