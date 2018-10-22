На Волыни СБУ задержала трех бандитов, действовавших под видом нацгвардейцев

Злоумышленники, которые специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве у граждан, прибыли на Волынь из Киевской области.

На Волыни сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех участников организованной группировки, действовавших под видом нацгвардейцев, которые причастны к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Волынской области, трех злоумышленников, которые специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в разных регионах страны и использовали форму со знаками различия Нацгвардии, задержали сегодня, 22 октября, ночью.

Как отмечается в сообщении, по имеющейся у СБУ информации, они планировали расширить «географию» своей преступной деятельности, для чего прибыли из Киевской области на Волынь.

Злоумышленники были задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в Маневичском районе при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

В настоящее время в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, проверяется их причастность к совершению других преступлений на территории Украины.