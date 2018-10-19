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Катастрофа Су-27: появились кадры последних минут перед взлетом (видео)

10:38, 19 октября 2018
Происшествия
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Пилоты погибли / Скриншот

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На них пилоты готовятся к вылету, говорится в опубликованном ролике "Радио Свобода".

Оба пилота, украинец и американец, погибли. Командиром экипажа был полковник Воздушных сил ВСУ, летчик первого класса Иван Петренко, американским пилотом был подполковник Сет Неринг "Джетро".

Как сообщалось, 16 октября в районе села Уланов в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов.

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Теги: #катастрофа#СУ-27