Катастрофа Су-27: появились кадры последних минут перед взлетом (видео)
10:38, 19 октября 2018Происшествия
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В результате катастрофы Су-27 оба пилота погибли.
Пилоты погибли / Скриншот
Опубликованы последние кадры погибших в катастрофе военного самолета Су-27 пилотов в Винницкой области 16 октября возле села Уланов.
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На них пилоты готовятся к вылету, говорится в опубликованном ролике "Радио Свобода".
Оба пилота, украинец и американец, погибли. Командиром экипажа был полковник Воздушных сил ВСУ, летчик первого класса Иван Петренко, американским пилотом был подполковник Сет Неринг "Джетро".
Как сообщалось, 16 октября в районе села Уланов в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов.
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