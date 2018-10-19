Катастрофа Су-27: появились кадры последних минут перед взлетом (видео)

В результате катастрофы Су-27 оба пилота погибли.

Опубликованы последние кадры погибших в катастрофе военного самолета Су-27 пилотов в Винницкой области 16 октября возле села Уланов.

Читайте такжеКатастрофа Су-27 под Винницей: полеты самолетов в рамках учений «Чистое небо-2018» продолжатся

На них пилоты готовятся к вылету, говорится в опубликованном ролике "Радио Свобода".

Оба пилота, украинец и американец, погибли. Командиром экипажа был полковник Воздушных сил ВСУ, летчик первого класса Иван Петренко, американским пилотом был подполковник Сет Неринг "Джетро".

Как сообщалось, 16 октября в районе села Уланов в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов.