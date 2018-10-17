Катастрофа Су-27: появилось фото погибшего украинского пилота

В командовании Воздушных сил ВСУ назвали имя и показали фото погибшего в катастрофе Су-27 пилота.

В результате аварии истребителя Су-27 на Виннитчине погиб командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВСУ.

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Как сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ, Петренко был подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях.

Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Как сообщал УНИАН, 16 октября около 17 часов в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018".

Сообщалось о двух погибших пилотов, один из которых - гражданин США.