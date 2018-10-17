Катастрофа Су-27: появилось фото погибшего украинского пилота
В результате аварии истребителя Су-27 на Виннитчине погиб командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВСУ.
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Как сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ, Петренко был подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем и ночью в сложных метеоусловиях.
Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.
Как сообщал УНИАН, 16 октября около 17 часов в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018".
Сообщалось о двух погибших пилотов, один из которых - гражданин США.