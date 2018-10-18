Одежда убийцы и лужи крови: как сейчас выглядит место теракта в Керчи (видео)
В сети показали, как сейчас выглядит Керченский технологический техникум (территория аннексированного Крыма), где произошло массовое убийство.
Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.
В колледже повсюду кровь, окна разбиты, валяются порванные учебники. Одежду стрелка, которую он бросил в туалете, тоже до сих пор никто не убрал.
Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.
В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.
Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.