Пятеро пострадавших в результате бойни в Керчи находятся в коме

10 человек находятся в реанимации.

Пятеро пострадавших в результате стрельбы и взрывов в оккупированной Керчи находятся в коме. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

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Скворцова добавила, что "всего пострадало 68 человек, из них 19 погибло, 6 человек получили амбулаторную помощь, остальные в стационарах", передает ТСН со ссылкой на РосСМИ.

По данным министра, "на сегодняшний день 10 человек находятся в реанимации".

"Из десяти реанимационных больных пять - в коматозном состоянии, они все перенесли операции. У них травматический и геморрагический шок, повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря", - сообщила она.

Глава Минздрава подчеркнула, что большинство пострадавших находятся в стационарах Керчи.