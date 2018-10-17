Число пострадавших при теракте в Керчи возросло, 12 из них - в тяжелом состоянии

17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

После стрельбы в керченском колледже 12 из 53 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает "Интерфакс".

"Погибших 18 (по некоторой информации 19 человек, ред.), раненых 53, 12 тяжелых", - сказал Аксенов.

Он также добавил, что директор колледжа будет участвовать в установлении личностей всех тяжело раненных. "Всех тяжелораненых сфотографируют и покажут директору колледжа", - сказал Аксенов.

Читайте также"Меня отбросило волной, подруга кричала": раненая студентка рассказала о нападении в колледже Керчи

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек. Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство».