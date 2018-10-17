Число погибших от теракта в Керчи достигло 18 человек - СМИ
15:11, 17 октября 2018Происшествия
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Большинство пострадавших - подростки.
kerch.fm
Число погибших от теракта в колледже оккупированной Керчи по последним данным выросло до 18 человек.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Ранее сообщалось, что в результате теракта в политехническом колледже оккупированной Керчи погибли 13 человек, еще около 50 получили ранения. В здании колледжа началась стрельба, а в дальнейшем - прогремел взрыв.
Теракт в Керчи: что известно о взрыве в керченском колледже
Позже стало известно, что подозреваемый в совершении теракта в Керчи найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.
По сообщениям СМИ, личность подозреваемого установлена. Его имя Вадислав Г., 2000 года рождения.
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