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Число погибших от теракта в Керчи достигло 18 человек - СМИ

15:11, 17 октября 2018
Происшествия
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kerch.fm

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Ранее сообщалось, что в результате теракта в политехническом колледже оккупированной Керчи погибли 13 человек, еще около 50 получили ранения. В здании колледжа началась стрельба, а в дальнейшем - прогремел взрыв. 

Позже стало известно, что подозреваемый в совершении теракта в Керчи найден застреленным на втором этаже политехнического колледжа.

По сообщениям СМИ, личность подозреваемого установлена. Его имя Вадислав Г., 2000 года рождения.

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #Крым#теракт#Керчь