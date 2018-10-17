"Пацаны падают, кровь летит повсюду": очевидцы рассказали о теракте в Керчи

В результате терракта в колледже погибли как минимум 18 человек и пострадали еще 50.

В керченском политехническом колледже 17 октября произошел теракт, в результате которого погибли как минимум 18 человек и пострадали еще 50, большинство из них — подростки.

Первые свидетельства тех очевидцев теракта, которые согласились говорить со СМИ, опубликовала "Медуза".

Семен Гаврилов, студент

Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными.

Маргарита, студентка колледжа

Мы вышли во внутренний двор Политеха — и через минуту все взорвалось. Просто стекла везде повылетали, начали стрелять. Я бежала и видела, как пацаны просто падали, и кровь летит повсюду. Мою подругу… Дашу… я не видела больше ее. Там куча моих друзей. Как же мне страшно…

Далия, студентка

Я выхожу и слышу взрыв, кто-то начинает вылетать просто из дверей, видно, что люди падают. И я слышу, как начинают стрелять. Там такое творится! Подруга моя стояла, которая обучается там. Она стояла там и слышала взрыв, но не может понять, что случилось. И начинает просто толпа бежать, ее хватает парень какой-то и говорит: если ты сейчас здесь останешься, тебя убьют, ты слышишь, что стреляют? Она начинает выбегать вместе с этим парнем, и они когда пробегали мимо окна, так как я поняла, и просто этого мальчика… он ее прикрыл, и его убили. Они падают, и она понимает, что если она сейчас будет стоять, ее тоже убьют. Они начинают с подружкой какой-то этого мальчика оттягивать, но видят, что они ему не могут помочь вообще никак. Они начинают лезть, выбираться оттуда, но там вообще ужас творится. И там было либо два, либо три взрыва. Я слышала только один, но я когда стояла… Я выбежала на проезжую часть, я слышала, что был второй взрыв.

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Альбина, студентка

Мы ждали у кабинета. В пяти метрах от нас произошел взрыв, который заложил уши. Преподаватели начали бегать и говорить, что это пожар. Все бежали через заборы, куда могли. Когда бежали, было слышно взрывы, выстрелы. Это не был газовый баллон. Взрывов было штук пять. Секунда прошла — стрельнули, секунд семь прошло — опять. В групповой беседе пишут, что тех, кто был на лестнице и в столовой, расстреляли. Девочке две ноги взрывом сломало. Когда бежали, видели девочку без сознания, всю в крови лежавшую. Она лежала во внутреннем дворе техникума. Лежала на спине и еле-еле дышала.

Ольга Гребенникова, директор колледжа

На 11 [часов] поехала в БТИ подписывать договор с детьми по практике. Ну наверное я бы сейчас была бы трупом. Потому что [имя погибшей] убили насмерть, ее мать убили насмерть. Трупов полно, детей трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались… Ровно через пять или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла, взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Ну это был… В общем, здесь все-все-все наши… Настоящий теракт, как это положено, как в Беслане. Я бы сейчас была трупом. Потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли. Я не знаю.

Наталья Паникоровская, вахтер

Я не знаю, каким образом они проникли. Были дети, шел поток, я дала звонок, как обычно, пропускала детей. Только прошел поток детей — был взрыв. Я думала, телевизор взорвался. Потом второй взрыв. А потом уже люди спускались, говорили, что по второму этажу слышали, как стреляют. Никто не проходил. Они могли с обратной стороны зайти: у нас там забор такой, что можно было пройти. С обратной стороны зайдите — там такие ворота, камеры нет, можно спокойно перелезть. Выстрелы я слышала. В скорую звонила, тревожную кнопку жала. Мне кажется, не одиночные, а автоматные, очередью были. Меня перевязали, еду обратно.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 18 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.