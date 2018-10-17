В оккупированной Керчи прогремел взрыв в колледже: много погибших и пострадавших (фото)
В оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв.
Об этом в своем Телеграмм-канале сообщает 112. "Уже известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек", - говорится в сообщении.
В сторону учебного заведения поехали скорые, полиция, МЧС, передает "Керчь.ФМ".
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"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщают СМИ.
"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - сказали керчане.
По состоянию на 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших после взрыва в Крыму не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба.
По данным "Крыминформа", в колледже произошел взрыв газа. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.
"РИА Новости" со ссылкой на медицинские источники подтвердило гибель 10 человек при взрыве в Керчи. 50 человек пострадали.