В оккупированной Керчи прогремел взрыв в колледже: много погибших и пострадавших (фото)

Скорых машин для эвакуации пострадавших в результате взрыва в Керчи не хватает.

В оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщает 112. "Уже известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек", - говорится в сообщении.

В сторону учебного заведения поехали скорые, полиция, МЧС, передает "Керчь.ФМ".

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"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщают СМИ.

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - сказали керчане.

По состоянию на 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших после взрыва в Крыму не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба.

По данным "Крыминформа", в колледже произошел взрыв газа. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

"РИА Новости" со ссылкой на медицинские источники подтвердило гибель 10 человек при взрыве в Керчи. 50 человек пострадали.