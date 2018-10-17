В керченском колледже пытались захватить заложников - СМИ (видео)

Некоторые очевидцы говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников.

В керченском колледже пытались захватить заложников, после этого произошла стрельба и взрыв.

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По информации очевидцев, сообщает Керчь.ФМ, в техникуме произошел теракт. Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников.

По данным Telegram-канала Mash, в керченском колледже пытались захватить заложников. После этого там началась стрельба, затем - взрыв. Такая информация сейчас проходит по линии экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Россией Керчи 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве газа в политехническом техникуме. Позже местные сайты и соцсети сообщили, что очевидцы говорят о теракте в колледже в Керчи.