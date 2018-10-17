Десять человек погибли в результате взрыва в Крыму: появились кадры с места инцидента (фото, видео)
13:19, 17 октября 2018Происшествия
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Еще около 40 человек пострадали.
В оккупированной Россией Керчи 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве в политехническом техникуме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Крыму.
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«В результате взрыва в политехническом техникуме по улице Войкова, дом 1, погибли 10 человек, еще 40 пострадали. Информация продолжает уточняться», - сообщил собеседник агентства.
По предварительной информации, взрыв газа произошел в столовой.
На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи и специалисты МЧС РФ.
Опубликованы фото и видео с места, где произошел взрыв в Керчи:
Видео: Керчь.ФМ
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