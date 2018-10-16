Стали известны новые детали об истребителе Су-27, который разбился на Виннитчине
23:23, 16 октября 2018Происшествия
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Согласно информации 831 бригады тактической авиации из Миргорода, именно ей принадлежал этот истребитель.
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Истребитель Су-27, разбившийся во время учений в Винницкой области, принадлежал к 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.
Об этом сообщает "Громадське". Исполняющий обязанности руководителя пресс-центра командования воздушных сил Украины Дмитрий Струтинский рассказал, что бортовой номер самолета, который разбился - 70.
Согласно информации 831 бригады тактической авиации из Миргорода, именно ей принадлежал этот истребитель.
Напомним, сегодня, 16 октября, около 17.00 на Виннитчине во время выполнения учебно-боевого полета разбился истребитель Су-27.
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