Крушение истребителя Су-27: стало известно имя погибшего украинского пилота

Погибшим оказался военный летчик І класса, полковник Иван Петренко. Он провел в авиации более 25 лет.

Во время крушения самолета Су-27 в районе села Уланов погиб командир бригады в Озерном Житомирского района.

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Как сообщает "Первый Житомирский портал", погибшим оказался военный летчик І класса, полковник Иван Петренко. Он провел в авиации более 25 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 октября, около 17.00 в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. В результате катастрофы самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ в районе села Уланов Винницкой области погибли два пилота.