В Черниговской области в зоне чрезвычайной ситуации вблизи Ични без газа остаются более тысячи абонентов, а возобновление газоснабжения планируется завершить завтра, 16 октября.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской ОГА, такие данные были обнародованы на очередном заседании оперативного штаба.

Согласно официальной информации, в селах Гмырянка, Гужовка, Максимовка сегодня полностью возобновлено газоснабжение, также подключен газ в многоэтажках в городе Ичня.

«Сейчас остаются отключенными от газоснабжения 1027 абонентов в Ичне», - отметили в ОГА.

Руководители области и района обратились к местным жителям, в домах которых не подключен газ, чтобы завтра люди были дома, чтобы до конца дня работники «Черниговгаза» смогли завершить восстановительные работы.

Также на заседании штаба говорилось, что в зоне чрезвычайной ситуации постоянно пополняется резерв строительных материалов, в том числе и благодаря гуманитарной помощи из других областей. Так, сегодня поступил очередной 12-тонный груз с шифером, цементом и другими стройматериалами из Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, в зоне чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрывов на военном арсенале вблизи Ични, разрушены 4 здания, почти 100 повреждены.

По данным Черниговской ОГА, в зоне чрезвычайной ситуации продолжаются комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Уже отработано более половины объектов - 5188 из 9713 (53,4%).

14 октября в поселке Дружба начала работать строительная организация, планируется в первую очередь восстановить здание поврежденной местной школы, в которой учится 120 детей.

*** Ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий были эвакуированы более 12 тысяч 500 человек.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

В Ичне и ближайших населенных пунктах продолжается операция по разминированию территории в радиусе 16 км от военного арсенала.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн.