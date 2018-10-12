Взрывы на арсенале возле Ични не утихают четвертый день подряд

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

По состоянию на 7 часов 12 октября интенсивность взрывов боеприпасов на территории артскладов в Черниговской области составляет до 3 взрывов в час.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины, погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Отмечается, что двумя пожарными самолетами АН-32П ГСЧС Украины произведено 25 сбросов воды (200 тонн), всего с начала работ – 46 сбросов воды (368 тонн).

Организовано заполнение водой 2 пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.

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Ликвидировано 4 пожара лесного настила вблизи с. Августовки и прилегающей территории арсенала на общей площади 3,1 га.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС очищены от взрывоопасных предметов все автодороги до населенных пунктов в пределах 16-километровой зоны, 29 км трасс линий электропередач, 7 км трасс газопроводов, территорию трех газораспределительных станций, трех школ, трех детсадов, дома для людей преклонного возраста, учебно-производственного комплекса, 1 тыс. 669 домохозяйств», - говорится в сообщении.

Организовано дежурство 12 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт. Дружба и на административной территории арсенала.

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью около 700 человек и 150 ед. техники, в том числе от ГСЧС – 270 человек, 77 единиц техники и 2 самолета АН-32П.

Организована круглосуточная работа «Горячей линии» по номерам (046) 2-678-274, (046) 2-676-003.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.