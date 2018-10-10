На Львовщине при столкновении автобуса с легковушкой два человека погибло, пятеро пострадали

В салоне автобуса находилось 15 пассажиров.

Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковушкой два человека погибли, пятеро пострадали.

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Как сообщили в Отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло сегодня, 10 октября, около 17.00 на автодороге Львов-Ковель.

Как предварительно установили правоохранители, возле села Боянец Жовковского района произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» и рейсового автобуса сообщением «Львов-Варяж» под управлением 46-летнего жителя Львовщины. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Пятеро пассажиров рейсового автобуса с места происшествия госпитализированы в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП.