Из-за густого тумана во Львовской области произошли две смертельные аварии (видео)

Видимость с самого утра плохая, в среднем 100 метров и так по всей области.

На Львовщине произошли две смертельные аварии из-за густого тумана.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Двое людей погибли, семеро - травмированы. Оба ДТП произошли утром из-за плохой видимости, ведь область накрыл густой туман. Больше всего пострадавших из-за столкновения грузовика и автомобиля дорожной службы.

Эта авария произошла на трассе Киев-Чоп вблизи городка Николаев. В ней погиб один человек и еще шестеро - пострадали.

Из-за аварии движение на трассе затруднено: уже за несколько километров отсюда начинается огромная автомобильная тянучка. ДТП случилось около 9 утра фактически на зебре. «Газель» дорожной службы и бензовоз ехали в попутном направлении. Бус, вероятно, затормозил перед пешеходным переходом, водитель грузовика не успел среагировать и произошел удар. «Газель» слетела в кювет.

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Авто до сих пор в пропасти с оторванным кузовом. Один работник дорожной службы погиб на месте, шестеро - получили травмы. Об их состоянии пока неизвестно.

Видимость с самого утра плохая, в среднем 100 метров и так по всей области.

Еще одна авария случилась в селе Орява на границе Львовской и Закарпатской областей. Лобовое столкновение двух легковушек - не разминулись «Пежо» и «Хонда». Водитель «Пежо» 23-летняя женщина погибла, четырехлетний ребенок в больнице.

По предварительным данным, оба ДТП произошли именно из-за плохой видимости, туман на дороге до сих пор не рассеялся.