Взрывы на складе боеприпасов возле Ични (фоторепортаж)
На территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар.
Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из зоны возможного поражения эвакуировано около 10 тыс. чел. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
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Как сообщал УНИАН, по фактам взрывов военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).