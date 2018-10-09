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Взрывы на складе боеприпасов возле Ични (фоторепортаж)

11:42, 09 октября 2018
Происшествия
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На территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар.

Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из зоны возможного поражения эвакуировано около 10 тыс. чел. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

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Как сообщал УНИАН, по фактам взрывов военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов возле Ични
Теги: #взрывы#склад боеприпасов#Ичня