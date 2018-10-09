Взрывы на складе боеприпасов возле Ични (фоторепортаж)

Из зоны возможного поражения эвакуировано около 10 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров.

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