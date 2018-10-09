Генерал озвучил основные версии взрывов на арсенале боеприпасов в Черниговской области

ЧП в Черниговской области могло быть личной местью или инструментом борьбы за определенные должности, полагает экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал три основные версии взрывов на 6-м арсенале Минобороны (находится возле поселка Дружба Ичнянского района).

Чрезвычайное происшествие могло быть личной местью или инструментом борьбы за определенные должности, рассказал эксперт "Главреду".

Читайте также"Огненный гриб поднялся в небо!": жители Ични озвучили жуткие подробности ЧП (видео)

"Возможно, кто-то попытался таким путем сместить руководителя не только склада, но и главу какого-то ведомства Генштаба или Минобороны. Эта версия цинична, но она вполне может браться во внимание", — отметил собеседник.

По его словам, халатность вполне могла привести к взрывам. "Вторая версия — поджег складов с целью сокрытия разворовывания боеприпасов. Третья версия — теракт или диверсия, совершенная либо представителями боевых структур, либо работниками спецслужб Российской Федерации", — заявил генерал-разведчик.

Как сообщал УНИАН, 9 октября ночью на территории 6-го арсенала Минобороны произошли взрывы, повлекшие пожар.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Эвакуированы около 12 тыс. человек.

По фактам взрывов военная прокуратура Центрального региона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).