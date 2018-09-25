Штаб ООС: в результате взрыва миномета "Молот" пострадали двое военных

Вероятная причина разрыва мины, как указали в Штабе, заключается в неправильной подготовке боеприпаса к стрельбе.

В результате взрыва мины в канале ствола миномета "Молот" 23 сентября пострадали два украинских военных, угрозы для их жизни нет, сообщили в Штабе операции объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба штаба, бойцы ОС получили легкие ранения.

Читайте такжеУ военных есть ряд претензий к качеству миномета "Молот"

«Двое военнослужащих (а не трое, как неверно указали отдельные средства массовой информации) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения. 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15 "Молот" разорвалась мина», - указано в сообщении.

По данному факту в Единый государственный реестр досудебных расследований было внесено уголовное производство по статье 414 ч. 2 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

«По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, установлено следующее. Вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдении правил его хранения», - отметили в штабе.

Состояние раненых военнослужащих удовлетворительное, им оказывается медицинская помощь в военной медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет.

Ранее СМИ сообщали, что в 72-й бригаде взорвался миномет "Молот". Правозащитница Ольга Решетилова заявляла о трех раненых.

Известный украинский волонтер Юрий Мисягин уточнил, что разрыв ствола миномета "Молот" произошел в зоне проведения ООС, на Светлодарск дуге.