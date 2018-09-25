В больнице, где находится подозреваемый в покушении на Михайлика, произошли столкновения (видео)

Частично от действий силовиков пострадали и журналисты.

Усиленные наряды правоохранителей около 17:00 25 сентября окружили больницу, где находится один из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика Герасин Торнике.

Как сообщает Радио Свобода, во время появления дополнительных подразделений силовиков произошла потасовка между ними и представителями грузинской общины Одессы, которые были на территории медицинского учреждения. Частично от действий силовиков пострадали и журналисты.

Сообщается, что спецподразделения полиции появились на территории больницы тогда, когда представители грузинской общины стали выражать возмущение неподтвержденным сообщениям о намерениях перевезти в СИЗО Герасина Торнике, который является инвалидом первой группы после ДТП, которая произошла четыре года назад.

Сообщается, что полиция просто хотела, чтобы родственники и друзья вышли из палаты, а те отказались.

Как сообщал УНИАН, прокурор Одесской области Олег Жученко опроверг утверждения родственников и адвоката Торнике о том, что последний в связи с инвалидностью физически не мог совершить покушение на активиста. В частности, по словам прокурора, доставленного в больницу подозреваемого опознали некоторые активисты, которые утверждают, что этот гражданин летом в Одессе на улице Балковской принимал участие в конфликте с применением оружия.

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Напомним, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партия «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего сейчас стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, решили пока не удалять.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на Михайлика. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая - со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроев и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» - общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия - личностные отношения, пятая - преступление совершено из хулиганских побуждений.