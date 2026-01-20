'Горят зачетно': Мозговая рассказала, как сожгла 'достояние' РФ, чтобы согреться

Продюсер выписалась из больницы и поделилась, как обходилась без отопления.

Украинский продюсер Елена Мозговая на днях загремела в больницу на стационар. В своих соцсетях она сообщила, что уже выписалась, а также раскрыла, в каком отделении проходила лечение.

"Приехала из больницы, дома дубак, с этими отключениями что-то сломалось в системе отопления. Весь день чинили, греться возможно было только у камина. Сожгли все дрова, что были. Нашла доставку дров, позвонила: куб - 3500, и привезут при минимальном заказе 5 кубов дров", - написала продюсер.

При этом Мозговая добавила, что, кроме дров, на разгар пошли и произведения российских авторов:

"Хочу заметить, что томики Достоевского горят зачетно. Еще несколько достояний "великой" России тоже пошли на растопку. Сейчас потихоньку дом прогревается потому что удалось починить и запустить систему отопления".

Говоря о своем состоянии, продюсер отметила:

"И это сегодня только выписалась из неврологического отделения, а уж психиатрия зовет. Не жизнь, сплошной водевиль".

Напомним, ранее супруга украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова рассказала о том, как переживает блэкаут и отключение отопления в Киеве из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре.

