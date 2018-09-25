Покушение на активиста Михайлика: в прокуратуре рассказали подробности задержания подозреваемых

По словам прокурора, в ходе обысков обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, как предполагают, был произведен выстрел в активиста.

Прокурор Одесской области Олег Жученко подтвердил задержание трех подозреваемых в покушении на известного общественного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, который получил 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером Жученко заявил на встрече с представителями общественных организаций и партий, которая проходит в Одесской областной государственной администрации.

Прокурор отметил, что трое задержанных подозреваются в покушении и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Он добавил, что в ходе оперативно-следственных действий проведены санкционированные обыски, в результате которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, как предполагают, был произведен выстрел.

«Огнестрельное оружие обнаружено в конкретном месте... Сейчас им (задержанным - УНИАН) готовится сообщение о подозрении в покушении на убийство - ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины», - отметил Жученко, акцентировав, что покушение было не спонтанным, а хорошо спланированным.

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Он также опроверг утверждения родственников и адвоката одного из фигурантов о том, что последний в связи с инвалидностью физически не мог совершить покушение на активиста.

В частности, по словам прокурора, доставленного в больницу подозреваемого опознали некоторые активисты, которые утверждают, что этот гражданин летом в Одессе на улице Балковской принимал участие в конфликте с применением оружия.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего сейчас стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, решили пока не удалять.

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Правоохранители рассматривают пять версий покушения на Михайлика. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая - со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроев и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» - общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия - личностные отношения, пятая - преступление совершено из хулиганских побуждений.

25 сентября появилась информация о задержании трех подозреваемых в покушении на активиста, предварительно, граждан Грузии. Одного из них доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Его адвокат заявил, что этот гражданин является инвалидом I группы и поэтому не может быть причастным к покушению.