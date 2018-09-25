На Полтавщине маршрутка столкнулась с молоковозом: один человек погиб, еще шестеро – госпитализированы

Погибшая и пострадавшие – жители города Сумы и Сумской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

В Полтавской области в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев-Сумы» с молоковозом погибла женщина, еще шесть человек госпитализированы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, авария произошла 24 сентября около 15:00 на 157-м километре автодороги Киев-Харьков возле города Пирятин.

Установлено, что столкнулись автомобиль «МАЗ» (молоковоз) под управлением 55-летнего жителя Пирятинского района и «Мерседес Спринтер», за рулем которого находился 35-летний житель Сумской области.

Читайте такжеНа Кировоградщине в жутком ДТП с легковушками погибли три человека, еще трое - госпитализированы

В результате ДТП 46-летняя пассажир маршрутки, жительница г. Сумы, от полученных травм скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса и еще пятеро пассажиров - 36-летний и 44-летний мужчины, две 37-летние женщины и 20-летняя девушка получили травмы и находятся в медучреждении. Все они - жители города Сумы и Сумской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее под Запорожьем легковушка столкнулась с микроавтобусом, погибли четыре человека.